Відома українська співачка Наталія Могилевська відверто поскаржилася на свій фізичний стан після концертів

В останні дні артистка провела кілька виступів, емоціями від яких вона регулярно ділилася в своєму Instagram. Однак, за визнанням самої Могилевської, концерти приносять їй не тільки радість. Про це зірка розповіла в нових сторіз, повідомляє Politeka.net.

Могилевська поділилася новим відео, на якому вона виглядає сильно втомленою. Зірка розповіла, що виступи її вимотали.

"Я не знаю, як ви справляєтеся з втомою. Чесно кажучи, ми всі просто на межі ... просто фізично ... дуже класні концерти! Вони нас дуже радують. Але, звичайно, кількість переїздів...і на ногах цілий день ... напруга, оркестр, потім дві години на сцені, після цього знову переїзд"ч, - поділилася співачка своїм звичайним концертним графіком.

Вона додала, що навіть у таких поїздках не забуває тренуватися, що теж забирає сили.

"Неймовірна напруга, неймовірна втома!",- поскаржилася зірка.

Судячи з усього, такий напружений графік дійсно згубно на ній позначається. У зв'язку з цим вона звернулася до своїх шанувальників за допомогою.

"Потрібна ваша допомога. Якими способами Ви відновлюєте сили?",- поцікавилася знаменитість у передплатників. Зірка запропонувала їм поділитися порадами в особистих повідомленнях.

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