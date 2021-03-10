Відомий український ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник розповів про цікавий старт

Телеведучий розкрив секрети нового шоу, повідомляє Politeka.net. Не так давно стартував новий сезон популярного шоу "Холостяк". Героєм випусків став бізнесмен Михайло Заливако, який вже познайомився з учасницями.

Програма таїть багато секретів, а фанати спостерігають за розвитком подій, й також будують здогади, хто стане переможницею.

Решетник розповів, що завтра стартує ще одне шоу.

"У студії разом з учасниками 11-го сезону реаліті "Холостяк" і зірковими експертами будемо з'ясовувати:

- на що звертають увагу чоловіки і жінки при знайомстві?

- у чому секрет вдалого першого знайомства?

- про що краще не говорити при зустрічі?

- а також, які помилки зробили деякі дівчата на першій вечірці?

Прем'єра "Як вийти заміж?"🌹",- поділився телеведучий у своєму Instagram.

За вісім хвилин пост зібрав сотні лайків і багато коментарів.

"Супер!!!!", "Успіхів Гришаня", " Клас!!! Удачі))", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у ведучого шоу "Холтостяк" є любляча дружина і троє дітей. З 2010 року телеведучий перебуває у шлюбі з красунею-Христиною. У пари-троє синів, молодший з яких народився у 2020 році.

Решетник нерідко публікує знімки з сім'єю. Так, нещодавно він показав рідних людей, підкріпивши знімок підписом:

"Бажаємо вам класного дня і вихідних🎉".

Публікація зібрала багато приємних повідомлень.

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