Відома українська гімнастка Анна Різадтдінова показала, як підтримує форму в несподіваному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, спортсменка, яка була фавориткою Влада Ями на "Танцях з зірками", поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона вирішила в кумедній формі продемонструвати, як їй вдається поєднувати приємне з корисним.

На кадрах можна побачити, як Різатдінова займається на біговій доріжці. Однак, замість звичного спортивного костюма гімнастка вибрала для цієї мети несподіваний наряд: на ній розкішне вечірнє плаття в підлогу. Наряд глибокого бордового кольору так і привертає до себе увагу глибоким декольте і високим розрізом на спідниці.

Різатдінова безтурботно крокує по доріжці в своєму елегантному вбранні, і при цьому примудряється одночасно читати книгу.

"Незвичайний варіант, як поєднувати приємне з корисним. Яку книгу зараз читаєте?", - підписала кадри спортсменка.

Її публікація сподобалася відомому ведучому Володимиру Остапчуку.

"Завжди в такому вбранні займаюся", - пожартував він у коментарях.

Підписники Різатдінової також відреагували на публікацію.

"Елегантно", "але ж хтось може подумати, що всерйоз так можна робити", "як круто! Відпрацювання дефіле і потім пошлаааа!", "Естетика", "Образ вогонь", "Грація", "незвично і ефектно! Виглядайте чудово! Сукня дуже йде - і до лиця і фігурі! Браво!",- пишуть люди.

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