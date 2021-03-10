Відома українська гімнастка Анна Різадтдінова показала, як підтримує форму в несподіваному вбранні
Як повідомляє Politeka.net, спортсменка, яка була фавориткою Влада Ями на "Танцях з зірками", поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона вирішила в кумедній формі продемонструвати, як їй вдається поєднувати приємне з корисним.
На кадрах можна побачити, як Різатдінова займається на біговій доріжці. Однак, замість звичного спортивного костюма гімнастка вибрала для цієї мети несподіваний наряд: на ній розкішне вечірнє плаття в підлогу. Наряд глибокого бордового кольору так і привертає до себе увагу глибоким декольте і високим розрізом на спідниці.
Різатдінова безтурботно крокує по доріжці в своєму елегантному вбранні, і при цьому примудряється одночасно читати книгу.
"Незвичайний варіант, як поєднувати приємне з корисним. Яку книгу зараз читаєте?", - підписала кадри спортсменка.
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Її публікація сподобалася відомому ведучому Володимиру Остапчуку.
"Завжди в такому вбранні займаюся", - пожартував він у коментарях.
Підписники Різатдінової також відреагували на публікацію.
"Елегантно", "але ж хтось може подумати, що всерйоз так можна робити", "як круто! Відпрацювання дефіле і потім пошлаааа!", "Естетика", "Образ вогонь", "Грація", "незвично і ефектно! Виглядайте чудово! Сукня дуже йде - і до лиця і фігурі! Браво!",- пишуть люди.
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