Популярний український співак Олег Винник показав, як проводив новий концерт в умовах карантину

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому він показав, як пройшов його новий концерт, при організації яких доводилося враховувати, що в країні епідемія коронавірусу.

На опублікованих артистом кадрах можна побачити, як Винник виступає перед наполовину заповненим залом. Артист одягнений у все чорне: штани і сорочка виглядають лаконічно, але при цьому дуже стильно. На фото співак зображений з мікрофоном в процесі виконання пісні.

"Ми провели цей концерт за всіма правилами карантину, забезпечивши 50% заповненості залу, відсутність фан-зони і збереження соціальної дистанції!..Вірю, що дуже скоро нічого не завадить нам співати, танцювати і любити один одного бездистанційно і без обмежень!! Здоров'я всім!",- написав співак.

Його шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Олег Анатолійович, ми вас дуже сильно любимо, цінуємо і дуже сумуємо за Вас, чекаємо зустрічі з Вами на ваших концертах!", "Це було таке очікуване весняне свято музики, ніжність, любов. Дякую за можливість відчувати щастя, яке ви нам даруєте", "дуже рада за тебе", "Олег ваші пісні супер класні як і ви", - пишуть коментатори.

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