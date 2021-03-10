Відома українська співачка Ірина Білик показала атмосферні кадри, на яких вона постає у фантастичному образі

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим відео у своєму Instagram. У короткому уривку Білик показала шанувальникам кадри зі свого нового кліпу на пісню «Не стримуй погляд».

Відео виявилося вельми незвичайним, адже в ньому співачка постаралася занурити глядачів в атмосферу Космосу і містики. Сама Білик постала в оригінальному чорному вбранні з плащем і довгими рукавами.

Доповнили образ зірки незвичайні прикраси на руках зі звисаючими вниз ланцюжками. Ще одним акцентом став темний макіяж очей співачки з безліччю блискіток.

У підписі до цього відео Білик несподівано зізналася, що хотіла б зняти кліп на Марсі.

"Мрію коли-небудь зняти кліп на Марсі! Як ви вважаєте, чи буде це колись можливо?",- поцікавилася співачка у своїх шанувальників.

Вони тут же почали відповідати на її пост.

"Все можливо в цьому житті", "я б теж від фотосесії на Марсі не відмовилася б", "яка казкова", "буде!", "Звичайно. Ірина, ви давно вже його зняли", "для вас нічого немає неможливого", - пишуть люди в коментарях.

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