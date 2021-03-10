Дочка відомої української співачки Олі Полякової розкрила подробиці своєї госпіталізації і показала, що з нею відбувається в лікарні
Як стало відомо вранці 10 березня, 16-річна Маша Полякова потрапила в лікарню з підозрою на апендицит. До вечора дівчина в Instagram розкрила подробиці про свій стан, пише Politeka.net.
Спочатку Маша розповіла в сторіз, що пройшла процедуру комп'ютерної томографії, при якій їй вводили контрастну речовину.
"Я була тільки що на КТ і мені в кров кольнули щось, щоб її було видно ... це було страшно!",- зізналася Полякова-молодша.
Дівчину також налякала підозрілі клацання, які вона чула під час самої процедури.
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Маша також розповіла, що не їла цілу добу.
"Я їла рівно 24 години тому і мені зараз дадуть поїсти! Ура! Їжа!", - зі щасливою посмішкою вимовляє дівчина на відео.
Пізніше Полякова поділилася ще одним кумедним роликом зі своєї палати, де вона лежить одна.
На кадрах можна побачити, як дівчина в піжамі танцює зі своєю крапельницею під повільну музику. Маша явно намагається як може розважити себе в лікарні. Під роликом з'явилося багато коментарів, автори яких вирішили підтримати Полякову.
"Якнайшвидшого одужання", "я з апендицитом так не танцювала, я взагалі розігнатися не могла", "одужуй, Маруся", - пишуть люди.
Нагадаємо, дочку Олі Полякової після скарг на школу відвезли на "швидкій" з небезпечним діагнозом: кадри з палати.
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