Син легендарного українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса показав, за що пишається своєю роботою

Як відомо, незважаючи на те що 42-річний Грег живе в США, він пішов по стопах батька, і теж вирішив присвятити себе танцям. Він відкрив власну школу танців Chapkis Dance, де регулярно влаштовує майстер-класи і ставить номери для танцюристів.

У своєму Instagram Чапкіс-молодший вирішив продемонструвати результати своєї роботи. Про це пише Politeka.net.

На цей раз Грег став постановником номера для популярного співака Дедді Янкі і його підтанцьовки. Команда виступала для передачі Good Morning America, виконуючи запальний танцювальний номер.

Хореограф опублікував фото зі зйомок, на яких можна побачити, як проходила вистава.

"Люблю свою роботу", - з гордістю підписав кадри Чапкіс.

Його передплатників явно вразив пост танцюриста.

"А вона любить тебе", "Кращий", "Бос", "вогонь", "Візьми мене з собою", "цей виступ був феноменальним! Поздоровляю!" ,- пишуть люди в коментарях.

Зазначимо, що нещодавно Грег літав до Києва, щоб відвідати 91-річного батька після реанімації. Як відомо, в лютому Григорій Чапкіс опинився в реанімації з ускладненнями після пневмонії. До цього він був госпіталізований двічі: в грудні і в січні.

Зараз знаменитий хореограф вже вдома, але поки не повністю відновився.

Нагадаємо, змучений Чапкіс ледь ходить і насилу каже, "Танців з зірками" більше не буде: "Моліться..".

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