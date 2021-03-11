Український сезон "Холостяка" стартував на СТБ, 30 дівчат прийшли боротися за серце Михайла Заливако, в мережі розсекретили, хто прорветься до півфіналу

Як передає Politeka.net, в мережі показали, дівчину, яка точно потрапить до піввиналу проекту. Це вже відома Джессіка Чегі, варто сказати, що тільки під фото Джесіки Михайло поставив свій лайк.

У пабліку реаліті-шоу з'явилися фото дівчат, учасниць проєкту. Шанувальники розмірковують над тим, кому віддасть своє серце Михайло Заливако, якого вже встигла полюбити публіка.

Біля фото однієї з дівчат з'явилося безліч коментарів, адже в Мережі вже показували кадри "знайомства з містом" Михайла і Джесіки в Мукачеві.

Нагадаємо, Джессіка володіє студією візажу, і місцеві жителі зняли і "злили" в мережу відео зйомок "Холостяка". Імовірно, ексучасниця угорського "МастерШеф" Антонія-Джессіка Чегі, потрапила у фаворити новому учаснику проєкту Михайлу Заливако.

Згідно з правилами реаліті-шоу, знайомство з сім'єю дівчини та містом, де вона живе, відбувається тільки у фінальній частині проєкту.

Тепер вже відомо офіційно, що Джессіка Чегі бере участь у новому 11-му сезоні шоу "Холостяк".

Шанувальники стали бурхливо обговорювати ймовірну перемогу в проекті дівчини.

"Та вже ми знаємо, що її з Михайлом знали в Мукачеві😂 👏", "дуже красива дівчина. По першому ефіру не запам'яталася, але раз дійшла до 3-ки, значить сподобалася холостяку", "Дівчина гарна, як з обкладинки журналу 😮, але не факт що буде з ним", "найкрасивіша учасниця, а найголовніше - натуральна)", "Нереально красива 😍♥️♥️🔝💯", "Ну що, на перший погляд, красива дівчина, будемо спостерігати, що буде далі😍 😍", "Міша лайкнув тільки це фото, а це значить, що...", "Ходять чутки, що вона переможниця проєкту"- глядачі виявилися справжнісінькими детективами, і так багато розсекретили.

Залишається тепер дізнатися, чи правдиві здогадки, які побудували шанувальники шоу.

Нагадаємо, що примхлива красуня закотила сцену "Холостяку" Заливако, залишившись наодинці: "я страждаю!".

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