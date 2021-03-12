Знаменитий український співак Олександр Пономарьов вразив неймовірною красою

Як передає Politeka.net, на сторінці «Зірковий шлях» порівняли, як виглядав артист в молодості на архівному фото і зараз.

Користувачі Мережі активно коментують кадри, багато хто відзначає. Що співак виглядає добре в будь-якому віці.

"Він що тоді, що зараз дуже хороший. І пісні у нього всі хороші», «Я була закохана в красивенного Пономарьова, який на фото #1», «Красунчик в 90-е», «Так час пролетів", "Пономарьов у всі часи гарний, що зараз, що в 90е шикарний чоловік. Шкода, що сім'я так і не склалася. Він гідний любові і щастя», «не подобається взагалі 👎 пісні ниючі всі... вічно страждає", "Красивий", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Пономарьов прожив у цивільному шлюбі 10 років з дочкою відомого композитора-пісняра і співака Миколи Мозгового Оленою. Подружжя виховує спільну 21-річну доньку Євгенію. За словами артиста, з Оленою він розлучився через її зраду.

У 2006 році Олександр Пономарьов одружився на Вікторії Мартинюк – через рік у подружжя народився син Олександр. Другий шлюб артиста розпався в 2010 році.

Не все бридко складалося і в кар'єрі артиста. У 2003 році Олександр Пономарьов представляв Україну на Євробаченні. Тоді з піснею "Hasta La Vista" він зайняв у фіналі чотирнадцяте місце, набравши 30 балів.

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