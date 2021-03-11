Мама відомої співачки Наталії Корольової звернулася до зятя, порушивши мовчання, після скандалів зі зрадами

Як передає Politeka.net, на своїй Instagram-сторінці Людмила Поривай написала зворушливе звернення до Тарзана в день його народження, не забувши делікатно вколоти його, після гучних скандалів зі зрадою.

"Мій дорогий зять!!! День твого народження 8 березня дивним чином, але визначив твоє призначення в житті-радувати нас жінок!",- написала Теща Тарзану. А також натякнула, куди направляти чоловічу енергію.

"Хочу побажати що б Твої таланти, енергія і чоловіча харизма проявлялася і реалізовувалася в різних жанрах: театр, кіно, живопис ! Ти дуже хороший, добрий, відкритий хлопець, за це ми тебе любимо і в образу не дамо, як би не хотілося комусь!",- написала Людмила.

Для ілюстрації жінка розмістила їх з Тарзаном фото, де зять підтримує тещу за талію, обидва в цей час щасливо посміхаються.

На жаль, Людмила закрила можливість коментувати своє звернення, і шанувальники змогли лише удостоїти лайками поради для зятя мами Наташі Корольової.

Відомо, що Людмила Поривай часто ділиться знімками, де демонструє своє вже не молоде тіло на суд публіки. Однак не завжди фото зустрічають на ура, і частенько Людмилу Поривай критикують і хейтять за подібні витівки. не так давно жінку рознесли за фото в спідній білизні, мабуть, з цього Людмила вирішила закрити коментарі.

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