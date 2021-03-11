Мама известной певицы Натальи Королевой обратилась к зятю, нарушив молчание, после скандалов с изменами

Как передает Politeka.net, на своей инстаграм-странице Людмила Порывай написала трогательное обращение к Тарзану в день его рождения, не забыв деликатно уколоть его, после нашумевших скандалов с изменой.

"Мой дорогой зять!!! День твоего рождения 8 марта удивительным образом, но определил твое предназначение в жизни - радовать нас женщин!", - написала теща Тарзану. А также намекнула, куда направлять мужскую энергию.

"Хочу пожелать что бы Твои таланты, энергия и мужская харизма проявлялась и реализовывалась в разных жанрах: театр, кино , живопись ! Ты очень хороший, добрый, открытый парень, за это мы тебя любим и в обиду не дадим, как бы не хотелось кому-то!", - написала Людмила.

Для иллюстрации женщина разместила их с Тарзаном фото, где зять поддерживает тещу за талию, оба в это время счастливо улыбаются.

К сожалению, Людмила закрыла возможность комментировать свое обращение, и поклонники смогла лишь удостоить лайками советы для зятя мамы Наташи Королевой.

Известно, что Людмила Порывай часто делится снимками, где демонстрирует свое уже не олодое тело на суд публики. Однако не всегда фото встречают на ура, и частенько людмилу Порывай критикуют и хейтят за подобные выходки. не так давно женщину разнесли за фото в нижнем белье, видимо по этому людмила решила закрыть комментарии.

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