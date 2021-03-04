75-летняя мама Наташи Королевой Людмила Порывай поделилась откровением о своем внешнем виде

Живущая в Майями мать певицы несмотря на свой возраст любит блеснуть телом на довольно откровенных фото, за что на нее часто обрушивается критика в Сети. Вот женщина и решила ответить на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net

«Некоторые люди, которые наверное никогда не постареют, осуждают, что я старая, что в морщинах, веснушках, такая-сякая. Так и хочется сказать: «Люди! Мне – 75 лет. А какая я должна быть?» - написала Людмила Порывай.

По словам матери Королевой, она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, хотя звездная дочь регулярно ей это предлагала.

«А я отказалась, не хочу, у меня своя философия по этому поводу! Для меня внутренняя красота души важнее», — написала она.

Также она дала совет тем, кто устал от жизни.

«Я, бывает, вставать не хочу, все болит. Но я беру себя в руки и заставлю пройти пять кругов вокруг дома! Сажусь за рояль играю и пою ! Заряжаю себя положительными эмоциями и мир мне отвечает взаимностью! Будте добрее и жизнь ваша будет ярче и интереснее», - заявила мама Наташи Королевой

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