Певица Наташа Королева продолжает удивлять поведением на личных фото и виде в социальных сетях

Не так давно Королева открыто жаловалась на финансовые проблемы в связи с отменой концертов в карантин, однако, как и другие звезды, не отказалась ни от отдыха, ни от вечеринок, что возмущает пользователей социальной сети.

Пару недель назад артистка отправилась заграницу на отдых и даже успела обескуражить личными кадрами. Один из роликов удивил поклонников не меньше, чем другие публикации звезды.

В нем Королева позировала в окружении подруг и хвасталась ногами, покрутив ими со стороны в сторону. В розовом мини-топе и таких же ярких лосинах певица озадачила внешним видом.

«Всем позитивных выходных🔝🤟; Красавишны ❤; Это точно, что вам уже от это жизни п-ц. Люди выживают, а и вам п-ц; Наташа, вам не хватает Шаляпина; надоела своей этой дурацкой песней набор слов, песня не о чём вообще да и сама ведёт себя как малолетка хотя уже полтинник разменяла давно! Сын ее и то умнее своей мамаши и папаши», - ответили недовольные пользователи.