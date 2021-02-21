Певица Наташа Королева продолжает удивлять поведением на личных фото и виде в социальных сетях
Не так давно Королева открыто жаловалась на финансовые проблемы в связи с отменой концертов в карантин, однако, как и другие звезды, не отказалась ни от отдыха, ни от вечеринок, что возмущает пользователей социальной сети.
Пару недель назад артистка отправилась заграницу на отдых и даже успела обескуражить личными кадрами. Один из роликов удивил поклонников не меньше, чем другие публикации звезды.
В нем Королева позировала в окружении подруг и хвасталась ногами, покрутив ими со стороны в сторону. В розовом мини-топе и таких же ярких лосинах певица озадачила внешним видом.
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«Всем позитивных выходных🔝🤟; Красавишны ❤; Это точно, что вам уже от это жизни п-ц. Люди выживают, а и вам п-ц; Наташа, вам не хватает Шаляпина; надоела своей этой дурацкой песней набор слов, песня не о чём вообще да и сама ведёт себя как малолетка хотя уже полтинник разменяла давно! Сын ее и то умнее своей мамаши и папаши», - ответили недовольные пользователи.
До этого мы писали, между Королевой и мужем возник серьезный скандал. Несмотря на предательство супруга, Наташа Королева решила с ним не разводиться и считает, что все было подстроено. Поэтому романтичный ролик, который пара представила на день всех влюбленных, вызвал крайне много плохих слов и критики.
«Ну как то не верится. Все наиграно. Ну все равно с праздником; Смешные, к чему был этот весь фарс...😮; Почему они меня так бесят🤦♀️; Любовницу забыли 😂; Красиво!...Жаль , что это всего лишь показуха😞; Всё наигранно».
Напомним, муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "это точно вы?"
Как сообщала Politeka, 74-летняя мама Королевой в откровенном купальнике зажгла на пляже, Тарзану с тещей повезло: "Так похудела!"
Также Politeka писала, что Наташа Королева потерлась о пальму в соблазнительном купальнике: "вот это фигура!"