Известная певица Наташа Королева не торопится помогать своему единственному сыну с покупкой жилья

Как стало известно из сторис Королевой, ее 19-летний сын Архип все еще живет в родительском доме, пишет «Комсомольская правда». Семейство Королевой и Тарзана живет в поселке Крекшино под Москвой. В доме Архипу выделили целый чердак.

«Когда сможет заработать и содержать, тогда будет, а пока гнездо на чердаке в родительском доме! Романтика!», - ответила Королева на вопросы о жилье для сына.

Стоит отметить, что чердак в родительском доме Архип в данный момент делит со своей девушкой Мелиссой. Именно она помогает парню освоить танцы на пилоне. 20-летняя Мелисса не только увлекается танцами, но и выступает в ярких шоу под псевдонимом Melissa Fox.

Известно, что на День всех влюбленных Архип подарил своей возлюбленной кольцо, сделав ей предложение. Об этом стало известно из Инстаграм девушки. В целом на странице молодой танцовщицы много фото с сыном Королевой. В том числе и фото, сделанные на чердаке.

«Обожаю домашние вечера», - написала девушка.

Кстати, Наташа Королева проигнорировала вопрос о том, понравилась ли ей невестка. Певица подчеркнула, что не вмешивается в личные дела сына, но девочку считает милой.

Напомним, что Наташа Королева неожиданно заговорила о смерти и обратилась к сыну Тарзана: "Я слежу за тобой".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева покрутила бедрами в лосинах рядом с подружками: "Ведет себя, как...".

Также Politeka писала, что откровения Наташи Королевой вызвали скандал: "Оце видно, що наша україночка!".