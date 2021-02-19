Співачка Наташа Корольова через соцмережу звернулася до подорослішалого сина Архипа в його день народження
Як повідомляє Politeka.net, знаменита артистка Наташа Корольова, яка є дружиною скандально відомого стриптизера Сергія Глушка (Тарзан), опублікувала в соцмережі трепетне фото з сином Архипом. Як виявилося, хлопець відзначається 19-річчя, а зіркова матуся вирішила його привітати через Instagram.
Наташа опублікувала у своєму мікроблозі миле фото з сином, а в підписі до нього залишила зворушливе звернення і привітання своїй дитині. На фотографії Архип стоїть позаду і ніжно обіймає маму, а вона тим часом мрійливо дивиться кудись вдалину. Перед камерою Корольова з'явилася в стильній блакитній толстовці з цікавим принтом, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж. Хлопець позує разом з мамою в схожій толстовці, тільки у нього вона яскраво-зелена, він теж не дивиться в об'єктив.
У підписі до фотографії артистка залишила вірш-послання синові. "Сыночек! С днем рождения! Когда-нибудь, когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть... Мой сын возьмёт тетради и пластинки мои, и я смогу с ним говорить о любви – трудно, но, милый мой, знай одно! Я слежу за тобой. Я тебя берегу! Не жалей ни о чем, не вини никого!", - написала Наташа.
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