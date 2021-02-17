18-летний сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) похвастался новыми достижениями в танцах на пилоне

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал ролик, на котором вместе с эпатажной длинноволосой девушкой зажег на пилоне. Парочка выполняла разнообразные трюки – как самостоятельные, так и парные. Поверх видео Архип наложил свою песню про дельфина и русалку. Стоит отметить, что девушка, которая танцевала с парнем, выглядела довольно взрослой и дерзкой.

«Решили покреативить под офигенный ремикс на песню Дельфин и русалка!», - подписал ролик юнец.

В комментариях Архипу стали оставлять подбадривающие сообщения. Не обошлось и без критики.

«Ну началось... По папиным стопам... Ещё один стриптизер на подходе», «Архипка здорово!!! Красиво!!! Молодец!», «А значит в цирке стриптизерами не называете, а еще и детей туда ведете. А здесь от зависти пацана травите», «Это большой физический труд! Молодцы! Очень красиво!», «Вы просто бомба пара», «Архип ну простите меня но не нужно вам идти в стриптиз. Хватит одного», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Архип давно занимается с пилоном, совершенствуя свою физическую форму и свои умения.

Напомним, что сын Королевой и Тарзана "переплюнул" звездных родителей, неожиданное видео: "Вау, какой соблазнитель".

Как сообщала Politeka, сын Королевой и Тарзана решился на судьбоносный шаг: «Мама сама пробила дорогу и…».

Также Politeka писала, что сын Королевой и Тарзана в новом имидже устроил обзор взрослых игрушек: "Нравится с плеткой...".