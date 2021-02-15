Син відомої співачки Наташі Корольової і Сергія Глушка Архип подарував каблучку своїй дівчині на День закоханих

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Архипа Глушка в соцмережі.

"Всіх закоханих зі святом! А всім самотнім бажаю любові!» - написав хлопець і похвалився романтичною атмосферою, в якій, схоже зробив пропозицію коханій.

Провести вечір Архип вирішив в "Москва-Сіті". На фото він показав приміщення прикрашене повітряними кулями у вигляді сердець, свічками. Також в кадр потрапив столик, де стояв букет червоних троянд, цукерки і фрукти.

"Кращий", " класний ти хлопець! Голос супер! Мама сама пробила дорогу і ти молодчина, теж талановитий", "спасибі, Архип! Тобі теж взаємної любові і величезного щастя», - коментують кадри в мережі.

У розпал вечора Архип дістав з оксамитової коробочки кільце і надів його на безіменний палець меліси. Кадрами щасливого моменту дівчина поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

Як відомо, синові Наташі Корольової та Сергія Глушка зараз 18 років. Він пішов по стопах зіркових батьків і займається музикою. Крім того, хлопець вивчав японську мову і дуже захоплюється культурою цієї країни.

Нещодавно Архип Глушко випустив ремейк на пісню»Дельфін і русалка". 18-річний син Наташі Корольової і Тарзана. Він не просто перепів легендарний хіт 1990-х на свій лад, а й переклав Приспів на японську мову.

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