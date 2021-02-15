Сын известной певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип подарил кольцо своей девушке на День влюбленных

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Архипа Глушко в соцсети.

«Всех влюбленных с праздником! А всем одиноким желаю любви!» - написал парень и похвастался романтической атмосферой, в котрой, похоже сделал предложение возлюбленной.

Провести вечер Архип решил в «Москва-Сити». На фото он показал помещение украшенное воздушными шарами в виде сердец, свечами. Также в кадр попал столик, где стоял букет красных роз, конфеты и фрукты.

«Лучший», «Классный ты парень! Голос супер! Мама сама пробила дорогу и ты молодчина, тоже талантлив», «Спасибо, Архип! Тебе тоже взаимной любви и огромного счастья», - комментируют кадры в Сети.

В разгар вечера Архип достал из бархатной коробочки кольцо и надел его на безымянный палец Мелиссы. Кадрами счастливого момента девушка поделилась на своей странице в соцсети.

Как известно, сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко сейчас 18 лет. Он пошел по стопам звездных родителей и занимается музыкой. Кроме того, парень изучал японский язык и очень увлекается культурой этой страны.

Недавно Архип Глушко выпустил ремейк на песню «Дельфин и русалка». 18-летний сын Наташи Королевой и Тарзана. Он не просто перепел легендарный хит 1990-х на свой лад, но и перевел припев на японский язык.

Напомним, возмужавший сын Королевой и Тарзана зажег в компании с известной блондинкой: "даже удалось...".

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