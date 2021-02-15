Сын известной певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип подарил кольцо своей девушке на День влюбленных
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Архипа Глушко в соцсети.
«Всех влюбленных с праздником! А всем одиноким желаю любви!» - написал парень и похвастался романтической атмосферой, в котрой, похоже сделал предложение возлюбленной.
Провести вечер Архип решил в «Москва-Сити». На фото он показал помещение украшенное воздушными шарами в виде сердец, свечами. Также в кадр попал столик, где стоял букет красных роз, конфеты и фрукты.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Украинцев ждет новый карантин: в Минздраве рассказали, что изменится, "вскоре планируется..."
Румяная Анджелина Джоли без белья устроила дерзкую фотосессию с лошадью: "Хороша до безумия"
51-летняя Лопес в черном белье задрала ногу к потолку, хвастаясь растяжкой: "Полегче, дети смотрят"
Новая беда обрушилась на семью 90-летнего Чапкиса, сын в отчаянии: "Пожалуйста, молитесь...."
«Лучший», «Классный ты парень! Голос супер! Мама сама пробила дорогу и ты молодчина, тоже талантлив», «Спасибо, Архип! Тебе тоже взаимной любви и огромного счастья», - комментируют кадры в Сети.
В разгар вечера Архип достал из бархатной коробочки кольцо и надел его на безымянный палец Мелиссы. Кадрами счастливого момента девушка поделилась на своей странице в соцсети.
Как известно, сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко сейчас 18 лет. Он пошел по стопам звездных родителей и занимается музыкой. Кроме того, парень изучал японский язык и очень увлекается культурой этой страны.
Недавно Архип Глушко выпустил ремейк на песню «Дельфин и русалка». 18-летний сын Наташи Королевой и Тарзана. Он не просто перепел легендарный хит 1990-х на свой лад, но и перевел припев на японский язык.
Напомним, возмужавший сын Королевой и Тарзана зажег в компании с известной блондинкой: "даже удалось...".
Как сообщала Politeka, кадры с кричащей Наташей Королевой облетели сеть, Тарзан применил силу: "я не могу больше!".
Также Politeka писала, что судьба нанесла по Наташе Королевой новый удар," крысами "оказались самые близкие: "это мерзко!".