Сын известной российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой показал свой "новый стиль" и заглянул в комнату с пикантными игрушками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Архипа Глушко в соцсети.

Так, парень выставил в своих сторис забавную фотографию с заплетенными по всей голове косичками.

"Новый стиль", - написал он в подписи к фото.

Кроме того, находясь в одной из московских гостиниц, сын Королевой решил показать обзор залов, один из которых поразил своей пикантностью.

"Идем на осмотр сегодняшних залов. Здесь такая крутая есть мини-локация, смотрите. Все-все есть: яблочки, стеклянные страпоны..." - комментирует Архип.

Его спутница отметила, что возможно такие "декорации" приурочены ко Дню всех влюбленных.

"Да, кстати, точно. Тебе какой больше нравится? Мне нравится тот, который с плеткой", - сказал он.

Девушка ответила, что ей больше нравится "намордник", и Глушко сразу же "примерил" его на ее лицо.

Как известно, сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко сейчас 18 лет. Он пошел по стопам звездных родителей и занимается музыкой. Кроме того, парень изучал японский язык и очень увлекается культурой этой страны.

Напомним, возмужавший сын Королевой и Тарзана зажег в компании с известной блондинкой: "даже удалось...".

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