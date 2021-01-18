Син співачки Наташі Корольової та її чоловіка Сергія Глушка (Тарзана) виконав пісню

Тарзан вирішив привітати свого сина, розмістивши відео в Instagram, передає Politeka.net. На кадрах 18-річний Архип постав крупним планом, посміхаючись в камеру. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

У цей час грала його пісня, яка можливо, скоро стане хітом.

Варто відзначити, що хлопець записав пісню з нагоди дня народження продюсера Ігоря Ніколаєва, змінивши пісню 30-річної давності "Дельфін і русалка".

"Сину! Вітаю тебе з виходом нової неймовірно красивої пісні!",- підписав відео Глушко.

За 40 хвилин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"У вас дуже хороший син .Наташа краса і Ви талановитий артист! Браво вашій родині, бережіть один одного !", "Голос красивий! 🔥 Талановитий син-талановитих батьків 👍", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️у талановитих батьків такі виросла талановита дитина❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "класна пісня! 👍А хто підспівує, Наташа? 🤗 ", "Красива 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻", "На мого сина схожий дуже😂🙈", "❤️❤️❤️❤️❤️який класний вийшов ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "ще один співун😂", " неймовірно красивий син і пісня❤❤❤❤❤❤❤👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "чудова дитина. Сподіватися...... Бл. його пустять на велику сцену", "А то через тата Закрита дорога і мамі 🤔", "Архип мені нагадує Патріка Шварценеггера", " який він у вас гарненький . І пісня класна .💐 💐 ❤", "Вау, який спокусник",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що розповніла Королева приголомшила видом в купальнику, зірку просто не впізнати

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова злягла після втечі від Тарзана

Також Politeka писала, що Корольова, яка втекла від Тарзана, пустилася у всі тяжкі прямо в машині