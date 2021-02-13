Син відомої російської співачки українського походження Наташі Корольової показав свій "новий стиль" і завітав до кімнати з пікантними іграшками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Архипа Глушка у соцмережі.

Так, хлопець виставив у своїх сторіс кумедну фотографію із заплетеними по всій голові косичками.

"Новий стиль", - написав він у підписі до фото.

Крім того, перебуваючи в одному з московських готелів, син Корольової вирішив показати огляд залів, один з яких вразив своєю пікантністю.

"Йдемо на огляд сьогоднішніх залів. Тут така крута є міні-локація, дивіться. Все-все є: яблучка, скляні страпони..." - коментує Архип.

Його супутниця зазначила, що можливо такі "декорації" приурочені до Дня всіх закоханих.

"Так, до речі, точно. Тобі який більше подобається? Мені подобається той, який з пльоткою", - сказав він.

Дівчина відповіла, що їй більше подобається "намордник", і Глушко одразу ж "примірив" його на її обличчя.

Як відомо, синові Наташі Корольової та Сергія Глушка зараз 18 років. Він пішов стопамизіркових батьків і займається музикою. Крім того, хлопець вивчав японську мову та дуже захоплюється культурою цієї країни.

Нагадамо, змужнілий син Корольової і Тарзана запалив в компанії з відомою блондинкою: "навіть вдалося...".

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