Син відомої російської співачки українського походження Наташі Корольової показав свій "новий стиль" і завітав до кімнати з пікантними іграшками
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Архипа Глушка у соцмережі.
Так, хлопець виставив у своїх сторіс кумедну фотографію із заплетеними по всій голові косичками.
"Новий стиль", - написав він у підписі до фото.
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Крім того, перебуваючи в одному з московських готелів, син Корольової вирішив показати огляд залів, один з яких вразив своєю пікантністю.
"Йдемо на огляд сьогоднішніх залів. Тут така крута є міні-локація, дивіться. Все-все є: яблучка, скляні страпони..." - коментує Архип.
Його супутниця зазначила, що можливо такі "декорації" приурочені до Дня всіх закоханих.
"Так, до речі, точно. Тобі який більше подобається? Мені подобається той, який з пльоткою", - сказав він.
Дівчина відповіла, що їй більше подобається "намордник", і Глушко одразу ж "примірив" його на її обличчя.
Як відомо, синові Наташі Корольової та Сергія Глушка зараз 18 років. Він пішов стопамизіркових батьків і займається музикою. Крім того, хлопець вивчав японську мову та дуже захоплюється культурою цієї країни.
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