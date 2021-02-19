Мама скандальной артистки Наташи Королевой оригинально поздравила дочь с рождением сына

Мама певицы Наташи Королевой, артистка Людмила Порывай поделилась на своей странице в Инстаграм уникальным кадром с дочерью, выписывающейся из роддома. Само фото было сделано 19 лет назад, когда родился внук Людмилы.

Мама Королевой также позировала на фото вместе со счастливыми родителями Архипа. Сейчас молодой человек учит японский язык, чтобы стать переводчиком. Также молодой человек пошел по стопам отца и начал осваивать танцы на пиломе, как отмечают фанаты.

«9 февраля 19 лет тому назад родился мой внук Архип @grek_grex !!! Вместе с Наташей все 15 часов был рядом Марк Аркадьевич Курцер я и мой зять @tarzan___official ! Рожали весело с песнями !!!», - написала мама Наташи.

Фанаты ответили сразу:

«Многая ему лета! Архип замечательны парень! Вам здоровья. Фото лучшее просто! ❤️; С Днём Рождения замечательного вашего внука Архипа 😍😍😍!!!Здоровья, благополучия всей вашей дружной семье!; С Днем Рождения Архипа! ; Архип будь здоровым и счастливым успехов И всех благ 😍; Вас всех с огромной радостью поздравляю; Архипа ...поздравляю с днем рождения....пусть у него все сложиться в жизни».

До этого мы писали, между парой возник серьезный скандал. Все началось с того, что певица обратилась в полицию, заявив, что ее коттедж обворовали. В качестве подозреваемых были представлены сразу две особы, которые раньше приходили в дом к Тарзану.

Как оказалось после, девушки украли драгоценности на общую сумму пять миллионов рублей. Причем одна из них была любовницей мужчины. Несмотря на предательство супруга, Наташа Королева решила с ним не разводиться и считает, что все было подстроено. Поэтому романтичный ролик, который пара представила на день всех влюбленных, вызвал крайне много плохих слов и критики.

Напомним, муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "это точно вы?"

Как сообщала Politeka, 74-летняя мама Королевой в откровенном купальнике зажгла на пляже, Тарзану с тещей повезло: "Так похудела!"

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