Співачка Наташа Корольова викликала бурю емоцій - користувачі "вишикувалися в чергу", щоб прокоментувати нове відео артистки
Як передає Politeka.net, 47-річна зірка поділилася на своєму YouTube-каналі прем'єрою пісні, присвяченої їх з Тарзаном синові Архипу. Вона так і називається - "Синові". Наташа приурочила її вихід до 19-річчя спадкоємця.
У кліпі, крім співаючої Корольової представлені унікальні сімейні кадри: з того моменту, як Архип народився, до теперішнього часу.
"Ці рядки склала талановита, розумна, красива, яскрава, цілеспрямована, чесна і справедлива, прекрасна Мама - Катя Гордон! Підписуюся під кожним рядком, під кожним словом! Це справжня розмова мами й сина - справжня, проста та на все життя!", - йдеться в описі під відео.
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Один з користувачів, захоплених талантом Наташі, з гордістю згадав в коментарях, що співачка родом з України. Під цією ремаркою розгорнулися справжні баталії.
"Оце видно що наша Україночка!"
"І як ви з нею обійшлися??? Заборонили в'їзд в неньку..."
"Росія і Україна ділить бездарну співачку, з 20 річною давністю хітами, закрила Україна в'їзд, значить не заслужила"
"Вона спільна улюблениця ))"
"ваша)) не претендуємо))) це (останнім часом) всі наші перебіжчиці згадали, що - українки (і співають українською, і в інтерв'ю підкреслюють))"
Зазначимо, Корольова, яка народилася в Києві, вперше вийшла на сцену в 1976 році, в трирічному віці, у складі Великого дитячого хору радіо і телебачення України. У 1988-1991 роках навчалася в Київському естрадно-цирковому училищі по класу вокалу. А влітку 1989 року вирушила в свої перші закордонні гастролі в США, в якості провідної солістки дитячої рок-опери «Дитя світу», там вона отримала запрошення пройти навчання в університеті міста Рочестера. Після цього Наташа переїхала в Москву, де успішно пройшла прослуховування у продюсера Ігоря Ніколаєва і залишилася там же будувати кар'єру.
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