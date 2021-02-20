Певица Наташа Королева вызвала бурю эмоций - пользователи "выстроились в очередь", чтобы прокомментировать новое видео артистки
Как передает Politeka.net, 47-летняя звезда поделилась на своем YouTube-канале премьерой песни, посвященной их с Тарзаном сыну Архипу. Она так и называется - "Сыну". Наташа приурочила ее выход к 19-летию наследника.
В клипе, кроме поющей Королевой, представлены уникальные семейные кадры: с того момента, как Архип родился, до теперешнего времени.
"Эти строки сочинила талантливая, умная, красивая, яркая, целеустремлённая, честная и справедливая, прекрасная Мама - Катя Гордон! Подписываюсь под каждой строчкой, под каждым словом! Это настоящий разговор мамы и сына - настоящий, простой и на всю жизнь!", - говорится в описании под видео.
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Один из пользователей, восхищенных талантом Наташи, с гордостью вспомнил в комментариях, что певица родом из Украины. Под этой ремаркой развернулись настоящие баталии.
"Оце видно що наша Україночка!"
"И как вы с ней обошлись??? Запретили въезд в неньку..."
"Россия и Украина делит бездарную певичку, с 20 летней давностью хитами, закрыла Украина въезд, значит не заслужила"
"Она общая любимица ))"
"ваша)) не претендуем))) это (в последнее время) все наши перебежчицы вспомнили, что - украинки (и поют на украинском, и в интервью подчеркивают))"
Отметим, Королева, родившаяся в Киеве, впервые вышла на сцену в 1976 году, в трехлетнем возрасте, в составе Большого детского хора радио и телевидения Украины. В 1988—1991 годах училась в Киевском эстрадно-цирковом училище по классу вокала. А летом 1989 года отправилась в свои первые зарубежные гастроли в США, в качестве ведущей солистки детской рок-оперы «Дитя мира», там она получила приглашение пройти обучение в университете города Рочестера. После этого Наташа переехала в Москву, где успещно прошла прослушивание у продюсера Игоря Николаева и осталась там же строить карьеру.
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