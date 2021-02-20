Певица Наташа Королева ответила на вопросы о сыне, а также раскрыла трагические детали в семье

Звезда уже много лет состоит в браке со стриптизером Сергеем Глушко (Тарзан), сообщает Politeka.net. 19 февраля 2021 года сын пары, Архип, отметил 19-летие.

Звезда решила посветить серию сторис в Инстаграм о своем ребенке. Королева ответила на самые интересующие подписчиков вопросы.

Как оказалось, с 10 лет сын певицы учит японский язык. Сейчас парень зарабатывает тем, что дает онлайн-уроки, ведь по словам специалистов, он неплохо знает иностранный язык. Сейчас молодой человек учится в Высшей школе экономики.

Кроме того, Наташа поделилась, что у парня сейчас есть девушка.

Также звезда рассказала тайну имени сына, которая связана с семейной трагедией. Как оказалось, звезда всегда мечтала назвать мальчика Архипом.

А Глушко предлагал назвать сына Тесеем.

Однако было решено остановиться на имени Архипа, ведь так звали дедушку артистки.

Певица рассказала, что ее родственник погиб в 1944 году под Кенигсбергом. На тот момент ему было 33 года.

К слову, Архип Глушко с детства жил в Майами, однако парню больше нравится Москва, о чем сообщила мать.

СМИ пишут, что таким образом родители стремились дать Архипу лучшее образование за рубежом.

А не так давно парень, под псевдонимом Грек, начал делать первые шаги в шоу-бизнесе. Он записал песни «Бутылка вина» и "Дельфин и русалка".

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