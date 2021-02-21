Співачка Наташа Корольова продовжує дивувати поведінкою на особистих фото і вигляді в соціальних мережах

Не так давно Королева відкрито скаржилася на фінансові проблеми у зв'язку зі скасуванням концертів в карантин, проте, як і інші зірки, не відмовилася ні від відпочинку, ні від вечірок, що обурює користувачів соціальної мережі.

Пару тижнів тому артистка вирушила закордон на відпочинок і навіть встигла збентежити особистими кадрами. Один з роликів здивував шанувальників не менше, ніж інші публікації зірки.

У ньому Королева позувала в оточенні подруг і хвалилася ногами, покрутивши ними з боку в бік. У рожевому міні-топі і таких же яскравих лосинах співачка спантеличила зовнішнім виглядом.

"Всім позитивних вихідних🔝 🤟; красавішни❤; це точно, що вам вже від це життя п-ц. люди виживають, а і вам п-ц; Наташа, вам не вистачає Шаляпіна; набридла своєю цією безглуздою піснею набір слів, пісня нема про що взагалі та й сама поводиться як малолітка хоча вже полтинник розміняла давно! Син її і то розумніший за свою матусю і татуся», - відповіли незадоволені користувачі.