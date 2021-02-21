Співачка Наташа Корольова продовжує дивувати поведінкою на особистих фото і вигляді в соціальних мережах
Не так давно Королева відкрито скаржилася на фінансові проблеми у зв'язку зі скасуванням концертів в карантин, проте, як і інші зірки, не відмовилася ні від відпочинку, ні від вечірок, що обурює користувачів соціальної мережі.
Пару тижнів тому артистка вирушила закордон на відпочинок і навіть встигла збентежити особистими кадрами. Один з роликів здивував шанувальників не менше, ніж інші публікації зірки.
У ньому Королева позувала в оточенні подруг і хвалилася ногами, покрутивши ними з боку в бік. У рожевому міні-топі і таких же яскравих лосинах співачка спантеличила зовнішнім виглядом.
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"Всім позитивних вихідних🔝 🤟; красавішни❤; це точно, що вам вже від це життя п-ц. люди виживають, а і вам п-ц; Наташа, вам не вистачає Шаляпіна; набридла своєю цією безглуздою піснею набір слів, пісня нема про що взагалі та й сама поводиться як малолітка хоча вже полтинник розміняла давно! Син її і то розумніший за свою матусю і татуся», - відповіли незадоволені користувачі.
До цього ми писали, між королевою і чоловіком виник серйозний скандал. Незважаючи на зраду чоловіка, Наташа Корольова вирішила з ним не розлучатися і вважає, що все було підлаштовано. Тому романтичний ролик, який пара представила на день Всіх Закоханих, викликав вкрай багато поганих слів і критики.
"Ну як то не віриться. Все награно. Ну все одно зі святом; смішні, до чого був цей весь фарс...😮 ; Чому вони мене так дратують️️; коханку забули😂; красиво!...Шкода, що це всього лише показуха😞; все награно".
Нагадавши, чоловік королевою Тарзан показав нове обличчя зі шрамами і викликав подив: "це точно ви?"
Як повідомляла Politeka, 74-річна мама королевою у відвертому купальнику запалила на пляжі, Тарзану з тещею пощастило: "Так схудла!"
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