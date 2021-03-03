75-летняя мама Наташи Королевой Людмила Порывай показала фотосессию в нижнем белье, возмутив поклонников

Как сообщает Politeka.net, мама певицы Наташи Королевой, Людмила Порывай в Instgaram похвасталась стильной фотосессией в нижнем белье и пеньюаре. Видео, иллюстрированное порхающими бабочками, женщина сопроводила постом, в котором во всем призналась. Фотосессию устроила для нее дочь Наташа.

В кадре Людмила в неизменном ярком макияже, нижнем белье и цветастом шелковом пеньюаре крутится перед камерой то в одну, то в другую сторону, распахивая при этом полы пеньюара. Женщина демонстрирует черное нижнее белье, с длинными ажурными панталонами. Уже не раз мама Люда хвастается своей фигуркой в 75 лет. Женщина появлялась перед фанатами то в купальнике, то в крикливых нарядах.

Наташа не дает мне расслабляться: "Мама Давай что-нибудь отмочим! Из тебя энергия прет – не нужно электричество включать!" Я сопротивлялась: "Зачем, Наташа? Ты знаешь, что сейчас такая пора: люди не радуются счастью других, начинают осуждать", - рассказывает предысторию фотосессии мама Люда. Однако, как удостоверились поклонники Наташа умеет переубеждать. И фотосессия в белье состоялась.

Фанаты комментируют видео, глумясь и откровенно возмущаясь такому проявлению жизненной энергии. Они пишут, что лицо мамы Люды сильно выдает возраст, а такая одежда явно выглядит нелепо. Комментарии явно не пестрят оптимизмом, и мама Люда оказалась полностью права. Почитайте, что пишут в колонке комментариев:

"Видимо весеннее обострение", "Стареть надо скромнее, одета как на манеже в цирке!!", "Кому и что она этим доказывает, молодость этими безумными поступками не вернуть", "Скоро стриптиз нам покажет", "Мавпа стара!!!" Преклонный возраст подразумевает радоваться жизни, но никак не выставлять себя клоунесой", "Бабушка выжившая из ума не позорься сама и не позорься дочь полный дурдом", "Вот скоморохи", "Судя по последним фото она думает что ей 16лет", "Убожество для пожилой женщины".

А вот и само "знойное" видео:

Напомним, что Наташа Королева покрутила бедрами в лосинах рядом с подружками: "Ведет себя, как...".

Как сообщала Politeka, откровения Наташи Королевой вызвали скандал: "Оце видно, що наша україночка!".

Также Politeka писала, что Наташа Королева неожиданно заговорила о смерти и обратилась к сыну Тарзана: "Я слежу за тобой".