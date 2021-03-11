Дочка відомої української співачки Олі Полякової потрапила в немилість користувачів мережі

Вранці 10 Березня, 16-річна Маша Полякова потрапила в лікарню з підозрою на апендицит. Дівчина активно розповідала про всі моменти госпіталізації та обстеження, зокрема їй ставили крапельниці і зробили КТ. Крім того, дівчина навіть виконала танець з крапельницею в палаті.

Також історія Маші Полякової з'явилася на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram, де з'явилося безліч невтішних коментарів.

"Кожен 2й потрапляє з апендицитом, так ніхто не афішує", "Пипець! У 15 виглядає ровесницею своєї мами", " і що? Нікому до цього немає діла", " Ну і що? Мені в 16 років теж видалили і що? І взагалі хто ця Маша Така, і чому ми повинні цим морочитися?", "Полікувалася б у звичайній лікарні", "від цих новин хочеться плакати, зазвіздилась дівчинка, вся в маму кому це потрібно", "розкрутила доцю як могла", "Кому вона взагалі цікава? У людей є набагато більш складних проблем. Для чого це взагалі знімати?", "Це має бути цікаво?",- обурюються в мережі.

У той же час інші підтримують дівчину і жалають їй якнайшвидшого одужання. "Одужуй швидше дівчинка все пройде як сон", - пишуть у соцмережі.

Нагадаємо, дочку Олі Полякової після скарг на школу відвезли на "швидкій" з небезпечним діагнозом: кадри з палати.

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Олі Полякової незадоволена українською літературою в школі: "я можу читати і писати, але...".

Також Politeka писала, що дочка Олі Полякової з лікарні розкрила нові деталі про свою госпіталізацію: "мені кольнули щось..."