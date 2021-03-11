Молода співачка з Казахстану Діляра Дідаркізі приємно порадувала і розгорнула крісла всіх тренерів

Як передає Politeka.net, на сторінці в Instagram Goloskrainy_official, показали уривок виступу Діляри Дідаркізі, котора змогла підкорити своїм голосом всіх тренерів.

Надя Дорофєєва просто не могла стримати емоцій і вистрибувала з крісла, показуючи підтримку дівчині поки судді прислухалися до соковитості та красі голосу.

У пабліку написали: Голос dilyara didarova як 💎, згодні? Своїм вокалом вона зуміла вразити всіх тренерів і отримати заповітне місце в команді Винника.

Дівчина подякувала всім за такі приємні слова. А шанувальники захоплено прокоментували виступ дівчини.

"Яка Надя щира 👍 молодець, вболіває за таланти, навіть якщо ті в іншій команді. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Неймовірно чуттєво!!!", "Неймовірна😢 😍 🔥", "Божественно😢😢😢🔥🔥🔥🔥" 😭😭😭😭😭 спасибі ❤️", "Маладец Дільяра Казахстан👏 👏 👏 🔥 🔥 🔥", "Молодець Діляра ❤ ️ наша Ілігай))", "Дуже красиво заспівала, обожнюю тебе і твій голос, моя дорога Ділярочка❤️🥰👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Ви дуже чарівна 😍❤️", "Ти моя богиня 😍 🔥❤️"

На своїй сторінці дівчина розмістила своє інтерв'ю за лаштунками з ведучим проєкту, і викликала неймовірно зворушливе враження. Дівчина подякувала мамі за те, що вона народила її з таким даром, з таким голосом. Також Діляра розповіла, що щаслива потрапити до такого тренера як Олег Винник.

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