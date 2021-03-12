Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи показала свої досконалості в тілесному боді
Відома модель стала кумиром мільйонів, завдяки своїй зовнішності й таланту, пише Politeka.net. Зараз красуня чекає дитину, а користувачі мережі не втомлюються згадувати її гарячі образи.
Так, в одній з фан-груп шанувальники розмістили знімок моделі, на якому вона позує в боді тілесного кольору, що здавалося майже невидимим на її тілі.
З глибокого декольте виставився пишний бюст, а також його можна було помітити в глибоких вирізах збоку. Груди ледь не вивалювалися, притягуючи погляд. А тонкі бретельки впивалися в шкіру, намагаючись ніби зісковзнути з плечей.
Модель розпустила волосся, заправивши за одне вушко. Вона блиснула круглою сережкою.
Мама Корольової публічно звернулася до Тарзана після скандалу з його зрадами: "Твоє призначення..."
Дружина " Холостяка "Михайлюка забула про пристойності в рваних колготках і білизні: "Сяє яскравіше, ніж..."
Еллерт змусив Мішину верещати від захвату, зробивши їй розкішний сюрприз в аеропорту: "Дурилка ти моя"
Таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, світиться від щастя: "найкраща!"
"Я не знаю, як мені жити": українка втратила 13-річну доньку через страшну хворобу, подробиці трагедії
Шикарна Емілі подивилася в камеру, відкривши пухкі губи.
У такому вигляді спокусниця сиділа на підлозі біля крісла.
За шість годин публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі написали схвальні повідомлення.
Раніше ми писали, Емілі Ратаковськи в одному зі своїх інтерв'ю розповіла, що брала участь у відвертих фотосесіях не тільки заради самовираження, а й заради грошей. Зірка зазначила, що отримує вигоду зі своєї зовнішності, працюючи моделлю.
Зокрема, красуня знялася в кліпі Robin Thicke абсолютно голою, після чого про неї заговорив весь світ.
У своєму Instagram зірка також викладає кадри своєї "оголенки", навіть вагітною.
Нагадаємо, спекотна Ратаковськи забула про ліфі і показала, як починається її ранок в ліжку з красунчиком:"Оголила свій..."
Також Politeka повідомляла, що спокуслива Ратаковськи без білизни дозволила зазирнути у своє бездонне декольте