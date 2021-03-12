Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи показала свої досконалості в тілесному боді

Відома модель стала кумиром мільйонів, завдяки своїй зовнішності й таланту, пише Politeka.net. Зараз красуня чекає дитину, а користувачі мережі не втомлюються згадувати її гарячі образи.

Так, в одній з фан-груп шанувальники розмістили знімок моделі, на якому вона позує в боді тілесного кольору, що здавалося майже невидимим на її тілі.

З глибокого декольте виставився пишний бюст, а також його можна було помітити в глибоких вирізах збоку. Груди ледь не вивалювалися, притягуючи погляд. А тонкі бретельки впивалися в шкіру, намагаючись ніби зісковзнути з плечей.

Модель розпустила волосся, заправивши за одне вушко. Вона блиснула круглою сережкою.

Шикарна Емілі подивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

У такому вигляді спокусниця сиділа на підлозі біля крісла.

За шість годин публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі написали схвальні повідомлення.

Раніше ми писали, Емілі Ратаковськи в одному зі своїх інтерв'ю розповіла, що брала участь у відвертих фотосесіях не тільки заради самовираження, а й заради грошей. Зірка зазначила, що отримує вигоду зі своєї зовнішності, працюючи моделлю.

Зокрема, красуня знялася в кліпі Robin Thicke абсолютно голою, після чого про неї заговорив весь світ.

У своєму Instagram зірка також викладає кадри своєї "оголенки", навіть вагітною.

Нагадаємо, спекотна Ратаковськи забула про ліфі і показала, як починається її ранок в ліжку з красунчиком:"Оголила свій..."

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