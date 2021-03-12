Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала свои совершенства в телесном боди

Известная модель стала кумиром миллионов, благодаря своей внешности и таланту, пишет Politeka.net. Сейчас красотка ждет ребенка, а пользователи сети не устают вспоминать ее горячие образы.

Так, в одной из фан-групп поклонники разместили снимок модели, на котором она позирует в боди телесного цвета, казавшееся почти невидимым на ее теле.

Из глубокого декольте выставился пышный бюст, а также его можно было заметить в глубоких вырезах сбоку. Грудь едва ли не вываливалась, притягивая взгляд. А тонкие бретельки впивались в кожу, пытаясь будто соскользнуть с плеч.

Модель распустила волосы, заправив за одно ушко. Она сверкнула круглой сережкой.

Шикарная Эмили посмотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

В таком виде соблазнительница сидела на полу возле кресла.

За шесть часов публикация собрала десятки лайков и немного комментариев. Пользователи сети написали лестные сообщения.

Ранее мы писали, Эмили Ратаковски в одном из своих интервью рассказала, что участвовала в откровенных фотосессиях не только ради самовыражения, но и ради денег. Звезда отметила, что извлекает выгоду из своей внешности, работая моделью.

В частности, красотка снялась в клипе Robin Thicke абсолютно голой, после чего о ней заговорил весь мир.

В своем Инстаграм звезда также выкладывает кадры своей "обнаженки", даже будучи беременной.

Напомним, жаркая Ратаковски забыла о лифе и показала, как начинается ее утро в постели с красавчиком: "Оголила свой..."

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