Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала свои совершенства в телесном боди
Известная модель стала кумиром миллионов, благодаря своей внешности и таланту, пишет Politeka.net. Сейчас красотка ждет ребенка, а пользователи сети не устают вспоминать ее горячие образы.
Так, в одной из фан-групп поклонники разместили снимок модели, на котором она позирует в боди телесного цвета, казавшееся почти невидимым на ее теле.
Из глубокого декольте выставился пышный бюст, а также его можно было заметить в глубоких вырезах сбоку. Грудь едва ли не вываливалась, притягивая взгляд. А тонкие бретельки впивались в кожу, пытаясь будто соскользнуть с плеч.
Модель распустила волосы, заправив за одно ушко. Она сверкнула круглой сережкой.
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Шикарная Эмили посмотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.
В таком виде соблазнительница сидела на полу возле кресла.
За шесть часов публикация собрала десятки лайков и немного комментариев. Пользователи сети написали лестные сообщения.
Ранее мы писали, Эмили Ратаковски в одном из своих интервью рассказала, что участвовала в откровенных фотосессиях не только ради самовыражения, но и ради денег. Звезда отметила, что извлекает выгоду из своей внешности, работая моделью.
В частности, красотка снялась в клипе Robin Thicke абсолютно голой, после чего о ней заговорил весь мир.
В своем Инстаграм звезда также выкладывает кадры своей "обнаженки", даже будучи беременной.
Напомним, жаркая Ратаковски забыла о лифе и показала, как начинается ее утро в постели с красавчиком: "Оголила свой..."
Также Politeka сообщала, что соблазнительная Ратаковски без белья разрешила заглянуть в свое бездонное декольте