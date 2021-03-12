Співачка Оля Полякова у новому інтерв'ю розповіла про свої складні взаємини з матір'ю

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Оля Полякова, яку називають суперблондинкою українського шоу-бізнесу дала відверте інтерв'ю на YouTube-каналі Connecting Women. У цій розмові артистка розповіла про свій творчий шлях і недолюбленности в дитинстві – виявилося, її з ранніх років виховувала бабуся.

За словами Ольги, зараз її 60-річна мама живе в Москві зі своїм бойфрендом. У співачки з нею досить близькі і теплі стосунки, але мама завжди її критикувала, і навіть зараз намагається це робити, але Оля вже не дозволяє. "Мама завжди дуже критикує. Вона завжди каже: "Ти молодець, але...". У неї завжди, як би вона не похвалила, буде "але", - розповіла Полякова.

За її словами, тепер вона не так бурхливо реагує на критику від близької людини і вміє за себе постояти і відстояти свої кордони. "Якщо трохи щось мені подобається, я тут же кажу: "Я не буду це слухати. Не хочу". Сьогодні вона вибирає, як зі мною розмовляти", - розповіла артистка.

Також Ольга розповіла, що у її мами яскраве життя, а співачка не вимагає від неї сидіти з онуками. Мовляв, сама народила собі дітей, нічого їх спихати на бабусю, у неї ж є своє життя і свої справи.

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