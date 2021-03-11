Неприємний інцидент стався в прямому ефірі

Як передає Politeka.net, відповідні кадри в Twitter опублікував блогер Майк Сінгтон (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, під час зйомок на ведучого колумбійського спортивного каналу впав екран.

Чоловік в останню секунду помітив конструкцію, яка падала йому на голову, проте не встиг захиститися - вона придавила журналіста до столу.

Головний ведучий був шокований подією і оголосив глядачам про перерву на рекламу.

Карлосу Ордусу довелося звернутися за допомогою до медиків.

На щастя, чоловік відбувся лише легкими травмами.

"Зі мною все добре. Слава богу, лікарі не знайшли нічого серйозного - тільки синець і шишка на носі, ніяких переломів", - розповів потерпілий в соцмережах.



Shocking video. ESPN anchor crushed live on the air by falling set piece. Thankfully he was uninjured. pic.twitter.com/CeFxy8AksY — Mike Sington (@MikeSington) March 10, 2021

У мережі дивувалися, чому ті, хто перебував у студії не кинулися допомагати потерпілому.



"Він в порядку? Чому ніхто не кинувся йому на допомогу? Оператори і ведучі повинні були просто кинутися до нього", "а зараз перерва на рекламу", "Чому ніхто не встав зі стільця, щоб допомогти прибрати екран зі свого колеги?",- писали в коментарях під відео.

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