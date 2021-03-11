Неприятный инцидент произошел в прямом эфире

Как передает Politeka.net, соответственные кадры в Twitter опубликовал блогер Майк Сингтон (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

Так, во время съемок на ведущего колумбийского спортивного канала упал экран.

Мужчина в последнюю секунду заметил падающею на него конструкцию, однако не успел защититься - она придавила журналиста к столу.

Главный ведущий был шокирован происшествием и объявил зрителям о перерыве на рекламу.

Карлосу Ордусу пришлось обратиться за помощью к медикам.

К счастью, мужчина отделался лишь легкими травмами.

"Со мной все хорошо. Слава богу, врачи не нашли ничего серьезного – только синяк и шишка на носу, никаких переломов", - рассказал пострадавший в соцсетях.



Shocking video. ESPN anchor crushed live on the air by falling set piece. Thankfully he was uninjured. pic.twitter.com/CeFxy8AksY — Mike Sington (@MikeSington) March 10, 2021

В сети недоумевали, почему те, кто находился в студии не бросились помогать пострадавшему.



"Он в порядке? Почему никто не бросился ему на помощь? Операторы и ведущие должны были просто броситься к нему", "А сейчас перерыв на рекламу", "Почему никто не встал со стула, чтобы помочь убрать экран со своего коллеги?", - писали в комментариях под видео.

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