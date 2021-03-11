Неприятный инцидент произошел в прямом эфире
Как передает Politeka.net, соответственные кадры в Twitter опубликовал блогер Майк Сингтон (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
Так, во время съемок на ведущего колумбийского спортивного канала упал экран.
Мужчина в последнюю секунду заметил падающею на него конструкцию, однако не успел защититься - она придавила журналиста к столу.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Измученный Чапкис едва ходит и с трудом говорит, "Танців з зірками" больше не будет: "Молитесь.."
Горячий Волк на шоу "Маска" заставил Полякову открыть рот от восторга, украинцы его разгадали: "По движениям это..."
С 51-летней Дженнифер Лопес "сдуло" платье, под которым ничего не оказалось: "Мой бог!"
Бабушка Кати Осадчей восхитила моложавостью на редком совместном фото: "Три поколения женщин..."
Главный ведущий был шокирован происшествием и объявил зрителям о перерыве на рекламу.
Карлосу Ордусу пришлось обратиться за помощью к медикам.
К счастью, мужчина отделался лишь легкими травмами.
"Со мной все хорошо. Слава богу, врачи не нашли ничего серьезного – только синяк и шишка на носу, никаких переломов", - рассказал пострадавший в соцсетях.
В сети недоумевали, почему те, кто находился в студии не бросились помогать пострадавшему.
"Он в порядке? Почему никто не бросился ему на помощь? Операторы и ведущие должны были просто броситься к нему", "А сейчас перерыв на рекламу", "Почему никто не встал со стула, чтобы помочь убрать экран со своего коллеги?", - писали в комментариях под видео.
Напомним, Лидия Таран, Алла Мазур, Маричка Падалко и другие звезды "1+1" поразили внешностью вне эфира: "Фото просто завораживают"
Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Лидия Таран сообщила о печальных последствиях перенесенного коронавируса: "Чувствую лишь..."
Также Politeka писала, что Маричка Падалко сразила образом роковой красотки в коже и "перышках": "Прямо Марлен Дитрих"