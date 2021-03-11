Співачка розширює свої володіння

Як повідомляє Politeka.net журналісти змогли зняти особняк Тіни Кароль в Зазим'я з висоти пташиного польоту. Відео доступне на YouTube - Страна ua.

Тіна Кароль живе в шикарному великому будинку удвох з сином Веніаміном під Києвом.

Нещодавно Тіна розширила свій двір, вглиб, з'єднавши сусідню ділянку, відгородившись від сусідів високим парканом.. Навколо її маєтку стали з'являтися багатоквартирні будинки та магазинчики. За словами місцевих жителів, раніше тихе село Зазим'я, оточене лісом перетворилося на галасливе містечко з будівництвом, під яке вирубуються лісові насадження.

А на вузьких селищних дорогах стали з'являтися пробки при виїзді на трасу, яка веде до Києва.

Маєток Тіни Кароль займає площу близько 350 кв.м знаходиться недалеко від проїжджої частини. Будинок оснащений за останнім словом техніки, а виконробом в ньому була сама співачка.

Тут є камін, кілька спалень, зимовий сад і спортзал для тренувань. Крім того, Тіна облаштувала спеціальне місце для репетицій.

Для дитячої Тіна обладнала весь другий поверх, а під дахом розмістила вікна, через які можна милуватися небом.

В особняку є гараж на три авто, футбольне поле і місце для барбекю. Садом займається сама Тіна.

Будинок, який вирішила розширити Тіна Кроль придбав для дружини покійний чоловік у 2007 році. Після смерті коханого Тіна не стала продавати садибу, а добудувала її, і тепер живе в особняку разом з Веніаміном.

Варто сказати, що в одному з інтерв'ю Тіна Кароль зізналася, що облаштувала будинок так, як цього хотів її чоловік. На найпочеснішому місці знаходяться їх особливі речі, весільні келихи, рушник, свічки...

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