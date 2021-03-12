Актриса і гумористка з "Квартал 95", Олена Кравець, з'явилася в образі відомої співачки

Артистка вже багато років на сцені і користується великою популярністю, передає Politeka.net. Нерідко Олена стає учасницею різних шоу.

З недавнього часу відома блондинка бере участь у програмі "Ліпсінк Батл". Суть програми в пародіях знаменитостей.

Цього разу зірка "Кварталу 95" з'явилася в образі відомої співачки Тіни Тернер.

Кравець була з пишною зачіскою і червоними губами. Зірка одяглася в джинсову куртку, з-під якої виглядав блискучий топ зі сміливим декольте.

"Олена Кравець в образі Тіни Тернер в сенсаційному шоу @lipsyncbattle_ua 🌟...

Стало відомо, що за звання кращого породиста змагатимуться телеведуча Маша Єфросиніна і актриса студії «Квартал 95» Олена Кравець. Олена вживатиметься в образ Тіни Тернер, "заспівавши" її легендарний хіт "Simply the Best". Як тобі її образ? Коментуй🙌

Дивись другий епізод "Ліпсінк батл" 13 березня о 20:15 на «1 + 1», - написали автори поста.

За дві години пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Кравець до Тіни Тернер дуже далеко, та й не схожа вона на неї зовсім", "не дуже", "Я різниці навіть не побачила😂 😍 😳", " клас 🔥 🔥 🔥 🔥вогонь просто супер схожість є, але, справжня Кароль @ tina_karol це вона❤️", "шоу не цікаве"," СУПЕР 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👏", "Я думала, що це Пугачова 😂", "не схожа" ," дуже схоже", " зачіска підходить!!!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Кравець з " Квартал 95 "зухвало кинула виклик Кошовому, підкоривши яскравим виступом:" До зустрічі на...".

Також Politeka писала, що смілива Кравець з "Кварталу 95" вразила новим обличчям і зміною іміджу: "Ось це образ!".