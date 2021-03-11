Пенсії українцям підвищать тричі в 2021 році, в результаті максимальна виплата збільшиться на 1650 грн

Це передбачено новим бюджетом Пенсійного фонду. Крім зазначених етапів підвищення пенсій у квітні відбудеться для працюючих українців, пише "Обозреватель".

Так, перший етап запланований на липень, коли підвищать мінімальні і максимальні пенсії.

З 1 липня мінімальну пенсію піднімуть з 1769 до 1854 грн, а ось максимальна пенсія зросте відразу на 850 грн – до 18 540 грн. Цей перерахунок пов'язаний з підвищенням прожиткового мінімуму. Разом з тим збільшаться і надбавки за наднормативний стаж (вони становлять 1% від мінімальної пенсії за кожен рік).

Другий етап передбачає підвищення пенсій для українців віком від 75 років. Розмір надбавки складе близько 400 грн.

Зараз доплату отримують ті українці, яким виповнилося 80 років ще минулого року або раніше. Вони можуть розраховувати на допомогу в розмірі близько 500 грн. У Кабінеті Міністрів анонсували поступове розширення кола осіб, які можуть претендувати на таку доплату. У 2021 році її введуть для пенсіонерів у віці старше 75 років.

Третій етап запланований на грудень. Мінімальну пенсію піднімуть з 1854 грн до 1934 грн. При цьому максимальна пенсія зросте з 18 540 до 19 340 грн.

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