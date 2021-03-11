Відома українська співачка Софія Ротару порадувала весняним настроєм

Знаменитість зовсім нечасто балує своїх шанувальників новинами про себе, повідомляє Politeka.net. Цього разу на фан-сторінці знаменитості в Instagram з'явилося фото на якому Софія Ротару під пледом в домашній обстановці п'є чай.

На чарівній І нестаріючої жінці білосніжний халатик. А на столику тюльпани і статуетка морського коня. Легенда чарівно посміхається, показуючи фанатам свій весняний радісний настрій.

Весна - це не стільки пора року, скільки стан душі. Впускайте в душу Весну, а разом з нею і все хороше", - написали автори пабліку, звертаючись до фанатів.

На фото Софія Ротару з мінімумом макіяжу, а зачіска - в стилі каре.

Шанувальники тут же відгукнулися, подякувавши Софію Михайлівну за прекрасні слова, настрій і висловивши слова обожнювання і любові.

"Дякую. Ми теж так думаємо і любимо Вас все своє життя!", "Яка гарна ❤️❤️❤️", "Богиня", "дуже красива струнка симпатична дівчина", " Красуня наша!", "Ви неймовірна!", "Красуня!",- відгукнулися фанати.

Нагадаємо, нещодавно на фан-сторінці Ротару з'явилося шокуюче відео. У ролику знаменитість перетворилася зі співачки в стюардесу. Справа була в літаку, що везе на черговий концерт Софію Михайлівну в 2001 році.

Автори публікації написали:"у ролі стюардеси - приголомшлива і неперевершена". Далі йде посилання на офіційну сторінку Ротару, теги Солікамськ, Єкатеринбург. Всі пасажири цього незвичайного рейсу оніміли, коли побачили, хто їм несе апельсини і банани.

Нагадаємо, що внучка Ротару, яка зібралася заміж за мільйонера, погуляла на дівич-вечорі в Нью-Йорку: "офіційно..."

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