Известная украинская певица София Ротару порадовала весенним настроением

Знаменитость совсем нечасто балует своих поклонников новостями о себе, сообщает Politeka.net. В этот раз на фан-странице знаменитости в Инстаграм появилось фото на котором София Ротару под пледом в домашней обстановке пьет чай.

На очаровательной и нестареющей женщине белоснежный халатик. А на столике тюльпаны и статуэтка морского коня. Легенда очаровательно улыбается, показывая фанатам свое весеннее радостное настроение.

Весна - это не столько время года, сколько состояние души. Впускайте в душу Весну, а вместе с ней и всё хорошее", - написали авторы паблика, обращаясь к фанатам.

На фото София Ротару с минимумом мейкапа, а прическа - в стиле каре.

Поклонники тут же отозвались, поблагодарив Софию Михайловну за прекрасные слова, настроение и выразив слова обожания и любви.

"Спасибо. Мы тоже так думаем и любим Вас всю свою жизнь!", "Какая красивая ❤️❤️❤️", "Богиня", "Очень красивая стройная симпачишная девушка", "Красавица наша!", "Вы невероятная!", "Красотка!", - отозвались фанаты.

Напомним, недавно на фан-страничке Ротару появилось шокирующее видео. В ролике знаменитость превратилась из певицы в стюардессу. Дело было в самолете, везущим на очередной концерт Софию Михайловну в 2001 году.

Авторы публикации написали: "В роли стюардессы - потрясающая и непревзойденная". Дальше идет ссылка на официальную страницу Ротару, теги Соликамск, Екатеринбург. Все пассажиры этого необычного рейса онемели, когда увидели, кто им несет апельсины и бананы.

Напомним, что внучка Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, погуляла на девичнике в Нью-Йорке: "Официально..."

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