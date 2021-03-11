Відома співачка Оля Полякова похвалилася змінами зовнішності через фільтри в Instagram

Як передає Politeka.net, Оля Полякова у своєму сторіс на Instagram розмістила кілька відео сама здивувавшись змінам у зовнішності, адже співачка використовувала фільтри програми.

Оля здалася перед дзеркалом в гримерці, де її повинні були готувати до макіяжу для реклами. Спершу Оля використовувала фільтр який домалював бабетку до її голови. Боже, у кого це така бабетка? це у мене?",- запитала сама себе знаменитість.

Після чого Полякова змінила фільтр і саму себе злякала: "Боже який фільтр, ніби я померла!",- поморгала котячими оченятами співачка і знову змінила фільтр

Після чого Ольга заявила, що наступну історію не почне зі слова Боже. І заявила, що їй набридло розмовляти грубим голосом. Змінивши не тільки зовнішність, але і голос, Полякова прописчала, чи подобається це її фанатам.

Нагадаємо, на недавньому випуску шоу Маска загадковий Вовк підкорив Олю Полякову. Блондинка, чия творчість також приваблює епатажем і незвичайними відвертими нарядами. Наприклад, в цьому випуску вона була одягнена в сукню, що імітує банний халат. Голову прикрашала Біла чалма.

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