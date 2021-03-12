Красуня в загадковому образі Вікторія Булітко з "Дизель шоу" зізналася, коли стає підвладна забобонам
Як передає Politeka.net, на сторінці в Instagram Вікторія Булітко розмістила загадкове фото, з яскравим макіяжем і чорним кольором волосся. Дівчина перекинула голову вгору і"розмріялася".
"Сьогодні загадую бажання. І, звичайно, нікому не розповім про загадане🤫. Не люблю забобони, але тут чомусь спрацьовує зворотне))🤷",-зізналася красуня, якій дуже до лиця більш контрастний колір волосся і яскравий макіяж підкреслив всі достоїнствао зовнішності знаменитої артистки.
Після дівчина поцікавилася у своїх фанатів, як вони загадують бажання, і розповідають чи ні про ці бажання.
"А ви забобонні? Коли мрієте, розповідаєте про бажання або тримайте все в секреті?",- запитала зірка.
Мама Корольової публічно звернулася до Тарзана після скандалу з його зрадами: "Твоє призначення..."
Астаф'єва і Нікітюк в безсоромних міні затьмарили ефектними формами саму Каменських: "Банда красунь!"
Гарячий Вовк на шоу "Маска" змусив Полякову відкрити рот від захвату, українці його розгадали: "По рухах це..."
Син 91-річного Чапкіса показав, в яких умовах живе його батько після весілля з молодою: "Червона білизна і..."
Хто ховається в костюмі жаби в шоу "Маска", українці зметикували раніше Данилка і Винника: "Троє дітей і..."
Шанувальники не могли пройти повз такої прекрасної фотографії, адже кадр з Вікторією вийшов просто казковим. Вони не тільки розповіли про те, як загадують бажання, але і про те, як разюче красива їх кумир.
"Нехай бажання збуваються 🙌", " як кажуть: хочеш розмішити бога, розкажи йому про свої плани!!?:)))", "😍🥺🥰це просто діснеївська принцеса 😉❤️", " не скажу, про що мрію😜 🙂", " загадуйте і нікому не розповідайте! А ви на фото Бомба! 😍 🌹 ", "Як же красиво задумалася!!!!!!!!😘 ", "Боже яка ви красива ❤️❤️❤️🥵🔥", "красуня ❤️", " незвично і загадково😍 👏 👏 👏 👏 👏", "як завжди класненька і загадкова😍 🔥", "блііінннн 😍 😍 😍 😍 яка красива", - написали фанати.
Нагадаємо, що Булітко з " Дизель шоу "влаштувала сольний концерт, розніжившись у ванній з піною:" випадково..."
Як повідомляла Politeka, Страсна Булітко з "Дизель шоу" в зухвалому міні не на жарт завела чоловіків, поза вражає: "очманіла"
Також Politeka писала, що Підхмелену Булітко з подружками з "Дизель шоу" ледве потягли з клубу: "це просто не пережити"