Красуня в загадковому образі Вікторія Булітко з "Дизель шоу" зізналася, коли стає підвладна забобонам

Як передає Politeka.net, на сторінці в Instagram Вікторія Булітко розмістила загадкове фото, з яскравим макіяжем і чорним кольором волосся. Дівчина перекинула голову вгору і"розмріялася".

"Сьогодні загадую бажання. І, звичайно, нікому не розповім про загадане🤫. Не люблю забобони, але тут чомусь спрацьовує зворотне))🤷",-зізналася красуня, якій дуже до лиця більш контрастний колір волосся і яскравий макіяж підкреслив всі достоїнствао зовнішності знаменитої артистки.

Після дівчина поцікавилася у своїх фанатів, як вони загадують бажання, і розповідають чи ні про ці бажання.

"А ви забобонні? Коли мрієте, розповідаєте про бажання або тримайте все в секреті?",- запитала зірка.

Шанувальники не могли пройти повз такої прекрасної фотографії, адже кадр з Вікторією вийшов просто казковим. Вони не тільки розповіли про те, як загадують бажання, але і про те, як разюче красива їх кумир.

"Нехай бажання збуваються 🙌", " як кажуть: хочеш розмішити бога, розкажи йому про свої плани!!?:)))", "😍🥺🥰це просто діснеївська принцеса 😉❤️", " не скажу, про що мрію😜 🙂", " загадуйте і нікому не розповідайте! А ви на фото Бомба! 😍 🌹 ", "Як же красиво задумалася!!!!!!!!😘 ", "Боже яка ви красива ❤️❤️❤️🥵🔥", "красуня ❤️", " незвично і загадково😍 👏 👏 👏 👏 👏", "як завжди класненька і загадкова😍 🔥", "блііінннн 😍 😍 😍 😍 яка красива", - написали фанати.

Нагадаємо, що Булітко з " Дизель шоу "влаштувала сольний концерт, розніжившись у ванній з піною:" випадково..."

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