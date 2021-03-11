Популярна українська співачка Аліна Гросу показала, як доглядає за шкірою на прийомі у косметолога

У розділі Сторі в Instagram дівчина вирішила показати, як доглядає за собою і як приводить себе в порядок у косметолога на прийомі. Не забула при цьому молода артистка і пожартувати над шанувальниками, показуючи обличчя без макіяжу.

Демонструючи себе без косметики з різного ракурсу, Гросу написала: "Шок! Аліна без макіяжу", натякаючи на рідкісне явище в мережі, адже зазвичай дівчина показує досить стильні фото у вже готових образах.

"Мені зі шкірою пощастило, вона не проблемна, тому якимись особливими лайфхаками по боротьбі зі стресовими ситуаціями поділитися я, напевно, не зможу. Зрозуміло, користуюся патчами і бадьорить кави. А взагалі все-таки краще дотримуватися режиму, висипатися і при цьому стежити за своїм харчуванням,» - розповідала раніше Аліна в Instagram.

Дівчина також говорила, що косметолога відвідує раз на півроку або навіть раз на рік.

"Я роблю тільки чистку обличчя. За шкірою безсумнівно потрібно доглядати і підтримувати її в тонусі, але я вважаю, що мого догляду на даний момент більш ніж достатньо».

Також у своєму Instagram Гросу поділилася коротким відео, на якому показаний момент, як з неї знімають маску у вигляді величезної квітки. Після цього співачка з посмішкою дивиться в камеру, підморгує і посилає глядачам повітряний поцілунок.

"На другому виступі дізналася по голосу", "відразу здогадалася, дуже красиво заспівала, особливо білі троянди", "неповторна красуня, розумничка і талант«,» по голосу почула«,» самий шикарний костюм«," це було нереально! Ось талантище", "Аліна, пісні білі троянди і Любимка це просто топ у вашому виконанні", - пишуть люди.

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