Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес на зйомці у воді показала справжню пристрасть

Після презентації своєї косметики Лопес почала активно показувати в Мережі, як намагається підтримувати себе у формі і чим займається вдома. Щоб довести, що без макіяжу вона також хороша, зірка навіть записала спеціальне відео з демакіяжем і показала засоби по догляду за шкірою.

Тепер же в мережі з'явився знімок з спекотної фотосесії зірки, яка проходила у воді. Дженніфер позувала в чорному купальнику з декольте до пупка, причому без прикрас і додаткових деталей.

Мокре волосся, зачесане назад, надали Лопес невимушеного вигляду, а блискучий вигляд шкіри на заході зробив образ співачки ще й романтичним.

"До 25 років у тебе обличчя, яке тобі подарував Бог, а після – обличчя, яке ти заслужила". Я хотіла, щоб в моїй косметиці були засоби для догляду за шкірою, які допоможуть підтримувати природну красу і дозволять комфортно почувати себе в своєму тілі», – розповідала Дженніфер.

Також в Instagram з'явилося відео, на якому красуня Лопес запалювала як юна дівчина. Актриса була одягнена в коротеньку чорну сукню з глибоким вирізом на спині. Її волосся були зібрані в красиву зачіску. Образ доповнювали босоніжки на високих підборах.

"Шукач уваги», «Ти мій кумир, я так тобою захоплююся», «милі рухи", " спокуслива Мамасіта. Час шоу, ваша левиця" « " Залікова гра на цих підборах!", "Дорогоцінна Джей Ло ти найкрасивіша", «коли бабуся потрапляє на текілу», «Богиня», «вона зламає стегно", " дами. Ми більше не носимо гнітючі чоботи на підборах», - пишуть користувачі Мережі.

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