Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес на съемке в воде показала настоящую страсть

После презентации своей косметики Лопес начала активно показывать в сети, как старается поддерживать себя в форме и чем занимается дома. Чтобы доказать, что без макияжа она также хороша, звезда даже записала специальное видео с демакияжем и показала средства по уходу за кожей.

Теперь же в сети появился снимок из жаркой фотосессии звезды, которая проходила в воде. Дженнифер позировала в черном купальнике с декольте до пупка, причем без украшений и дополнительных деталей.

Мокрые волосы, зачесанные назад, придали Лопес непринужденного вида, а блестящий вид кожи на закате сделал образ певицы еще и романтичным.

"До 25 лет у тебя лицо, которое тебе подарил Бог, а после – лицо, которое ты заслужила". Я хотела, чтобы в моей косметике были средства для ухода за кожей, которые помогут поддерживать естественную красоту и позволят комфортно чувствовать себя в своем теле», – рассказывала Дженнифер.

Также в Инстаграм появилось видео, на котором красотка Лопес зажигала как юная девица. Актриса была одета в коротенькое черное платье с глубоким вырезом на спине. Ее волосы были собраны в красивую прическу. Образ дополняли босоножки на высоких каблуках.

«Искатель внимания», «Ты мой кумир, я так тобой восхищаюсь», «Милые движения», «Соблазнительная Мамасита. Время шоу, ваша львица», «Зачетная игра на этих каблуках!», «Драгоценная Джей Ло ты самая красивая», «Когда бабушка попадает на текилу», «Богиня», «Она сломает бедро», «Дамы. Мы больше не носим удручающие сапоги на каблуках», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес показала, как получает наслаждение в руках накаченного красавца: "Идеальная пара".