Артистка розповіла про те, як буває в їхній родині

Актриса і гумористка з "Квартал 95", Олена Кравець, показала свою літню маму

Олена Кравець народилася в 1977 році в родині металурга й економіста, передає Politeka.net. Блондинка починала свій шлях з участі в команді КВК, відчуваючи підтримку рідних.

В одному з останніх постів Олена вирішила показати, як побалувала маму, Надію Маляшенко. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Артистка записала відео в квартирі рідної людини. Зірка була в смугастій кофті й кепці, а позаду неї стояла мати, яка, здавалося, зніяковіла перед камерою.

Зірка розповіла, що купила матері нову газову плиту з різними функціями.

""Ой, Ленчик, я тут щось натиснула, і все зникло»



Ви, напевно, теж чули таку фразу від своїх батьків...) З моїми таке іноді буває, вони починають надмірно хвилюватися, коли залишаються наодинці з сучасною технікою, і я часом ловлю себе на тому, що дратуюся, коли в сотий раз пояснюю, що боятися нічого - потрібно пробувати!",- поділилася артистка.

Кравець розповіла, що час поміняв її місцями з батьками, адже раніше - це вони терпляче вчили її чомусь, а тепер - її черга.

За словами артистки, цього разу мама швидко навчилася працювати з новою технікою.

"У Вас чудова мама! Міцного їй здоров'я і найсмачніших страв з новою технікою!))) ", "Мама у Вас така світла і добра людина. Чомусь до сліз.❤ ️ ", "Ти красуня мама теж", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Кравець з " Квартал 95 "зухвало кинула виклик Кошовому, підкоривши яскравим виступом:" До зустрічі на...".

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