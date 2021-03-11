Відома українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала образ, в якому звикла виступати на сцені
Як повідомляє Politeka.net, артистка присвятила новий пост у своєму Instagram Всесвітньому дню балетної пачки, який припадає на 11 березня.
У публікації Кухар поділилася історичною довідкою про зародження балету – виду мистецтва, якому вона вирішила присвятити своє життя.
"Сьогодні Всесвітній День балетної Пачки - невід'ємного атрибуту гардеробу кожної балерини! Першими балетними постановками вважаються придворні вистави у Франції та Італії в період епохи Відродження, а свідоцтва про костюми, спеціально призначених для балету, можна датувати початком XV століття", - розповіла Кухар.
З нагоди такого свята балерина не могла не поділитися знімком, на якому вона сама позує в балетній пачці. Витончений наряд ніжно-блакитного кольору ідеально підкреслює мініатюрну фігуру Кухар, а букет квітів додає її образу жіночності.
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Шанувальники балерини тут же відреагували на її пост.
"Просто богиня", "захоплююся", "спасибі за екскурсію в область історії балету. Прекрасна прима", "захват. Ви народжені, бути балериною", "яка граціозність, яка легкість! Браво!", "Божественно жіночна", "яка ж красуня", "схиляю голову перед талановитою, постійно шукає і розвивається жінкою і особистістю", - пишуть люди.
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