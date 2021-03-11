Известная украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала образ, в котором привыкла выступать на сцене

Как сообщает Politeka.net, артистка посвятила новый пост в своем Инстаграм Всемирному дню балетной пачки, который приходится на 11 марта.

В публикации Кухар поделилась исторической справкой о зарождении балета – вида искусства, которому она решила посвятить свою жизнь.

«Сегодня Всемирный День Балетной Пачки — неотъемлемого атрибута гардероба каждой балерины! Первыми балетными постановками считаются придворные спектакли во Франции и Италии в период эпохи Возрождения, а свидетельства о костюмах, специально предназначенных для балета, можно датировать началом XV века», - рассказала Кухар.

По случаю такого праздника балерина не могла не поделиться снимком, на котором она сама позирует в балетной пачке. Изящный наряд нежно-голубого цвета идеально подчеркивает миниатюрную фигуру Кухар, а букет цветов добавляет ее образу женственности.

Поклонники балерины тут же отреагировали на ее пост.

«Просто богиня», «Восхищаюсь», «Спасибо за экскурсию в область истории балета. Прекрасная прима», «Восторг. Вы рождены, быть балериной», «Какая грациозность, какая легкость! Браво!», «Божественно женственна», «Какая же красавица», «Склоняю голову перед талантливой, постоянно ищущей и развивающейся женщиной и личностью», - пишут люди.

Напомним, Кухар из «Танці з зірками» доверилась мужу, испытав истинное блаженство: «Раз в месяц – обязательно!».

Как сообщала Politeka, непокорная Кухар из «Танців з зірками» взбудоражила откровением за кулисами балета: «Готовимся к брачной ночи…».

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