Співачка Наталія Могилевська здивувала шанувальників епічним відео, на якому показала свій казус на сцені

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Наталія Могилевська на початку весни дала кілька концертів і зібрала повні зали. У своєму мікроблозі в Instagram зірка весь час показувала кадри своїх виступів і нещодавно виклала кумедне відео, на якому з ноги "вирубує" одного з глядачів, який її знімав".

У ролику можна побачити, що Наташа захоплено співає один зі своїх хітів, вона весело пританцьовує в оточенні шоу-балету. У якийсь момент до її ніг повільно підлітає великий повітряна кулька, який вона грайливо штовхає ногою. Куля раптом відлітає і потрапляє прямо в телефон, яким хтось із глядачів знімав виступ артистки. Після цього відео закінчується чорним екраном, епічною музикою і веселою фразою.

У підписі до своєї публікації Могилевська подякувала шанувальникам, що прийшли на її концерт і вже анонсувала новий осінній тур. "Дякую всім величезне за тур, за такий гарний початок весни, просочений вашою любов'ю! Вже готуємо тур восени і плануємо концерт у Палаці Україна @palace.ukraine!",- написала Наташа. А фоловери почали обговорювати кумедне відео, жартуючи і засипаючи співачку компліментами в коментарях до публікації. "Просто немає слів", "Спасибі, Наталя. Дивились ваш концерт в Дніпрі з великим натхненням", "Спасибі за концерт. Атмосфера була приголомшлива. Чекаємо наступного", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Втомлена Могилевська звернулася до українців з благанням про допомогу: "Не знаю, як ви справляєтеся...".

Як повідомляла Politeka, 45-річна Могилевська пожартувала над своїм віком, розбурхавши мережу: "Вам потрібно відпочити...".

Також Politeka писала, 45-річна Могилевська в образі ляльки Барбі ледь не впустила бюст з відвертої сукні: "Наташка запалює".