Відома ведуча Катерина Осадча похвалилася з ким проведе наступну свою передачу

Як передає Politeka.net, в Instagram "Світського життя" Катерина Осадча розмістила фото з суддею проєкту "Майстер Шеф" і шеф-кухарем Ектором Хіменес-Браво.

"Колодія величаймо - весну зустрічаймо! Вже цієї суботи о 23.20 готуємо смачненьке з шеф-кухарем Ектором-Хіменесом Браво 😉 🥞 🌸 P. S. Ну і традиційний батл на Масницю: млинці або вареники?",- написала Катерина Осадча.

На фото щаслива Катерина притулилася до красеня Ектору, який тримав в руках тортик. Для зйомок програми Катерина одягла червоні брючки та жовту шовкову блузку, а на голову нав'язала зелений шарф.

На Екторі надіта біла сорочка з орнаментом, схоже її він привіз зі свого рідного дому в Колумбії. Шанувальники відразу оцінили красеня чоловік в гостях у Катерини, і написали про це в коментарях.

"Ах!!! Який мужчина!!!...", "Чи то Ектор виріс, чи то Катерина вм'ялася?😂", ""умялась", бо сьогодні без підборів❤️😉😂" - відповіла Катерина. Шанувальники залишили також емодзі у вигляді смайликів: "🔥🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️".

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