Тіна Кароль показала українцям, як проходили зйомки її кліпу, для якого вона приміряла спокусливий образ

Нещодавно зірка випустила музичне відео на пісню "Скандал", яка буквально підкорила її шанувальників. У новому пості на своїй сторінці в Instagram співачка вирішила поділитися кадрами зі зйомок цього кліпу, повідомляє Politeka.net.

На відео перед шанувальниками співачки постав непростий процес постановки кліпу. У кадрі можна побачити, як Кароль сидить на стільці в обтягуючому чорному вбранні, який робить її схожою на шпигунку з голлівудського фільму. Навколо неї метушаться люди, які вибирають правильне розташування камер і показують співачці, як вона повинна рухатися в кадрі.

"Подивимося разом другий backstage з кліпу? Який момент сподобався найбільше?", - поцікавилася Кароль у своїх передплатників.

Люди тут же почали коментувати її пост.

"Коли очі Тіни Кароль в кадрі крупним планом, я перестаю дихати...", "Очманіла", "Прекрасно", "хтось нам вже обіцяв закулісся Тіни Кароль", "ми чекали закулісся Тіни Кароль від одного молдавського кота", "померла. Хіба можна так розривати серця?", "Костюм просто вогонь. Дуже сподобався", "Тіночка ви трудяжка! За те і вас любимо!",- пишуть люди.

Нагадаємо, томна Кароль в білизні показала, як виглядає справжня пристрасть: "не можна таке на ніч...".

Як повідомляла Politeka, чуттєва Кароль в одній кофті показала свої головні таланти: "Як Вітні Х'юстон!".

Також Politeka писала, що особняк Кароль зі спортзалом і садом під Києвом зняли з висоти, розміри вражають: "Став ще більше".